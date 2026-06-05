Επίθεση με ρόπαλο στην Καλλιθέα: Ποινική δίωξη και στον 55χρονο οδοντίατρο και στους 2 Αιγύπτιους

Δύο ξεχωριστές δικογραφίες για το πρωτοφανές περιστατικό που έλαβε χώρα στην Καλλιθέα που 55χρονος οδοντίατρος συνεπλάκη με δύο Αιγύπτιους, κατά τον ίδιο επίδοξους διαρρήκτες, στους οποίους επιτέθηκε με ρόπαλο, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν.

Ο 55χρονος οδοντίατρος που επιτέθηκε με ρόπαλο στους δύο άνδρες στην Καλλιθέα, διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η δίκη του στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου.

Οι δύο Αιγύπτιοι κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Η δίκη τους ενώπιον Αυτοφώρου επίσης αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου, ώστε η υπεράσπιση των δύο αλλοδαπών να προσκομίσει το βιντεοληπτικό υλικό, που θα αποσαφηνίζει τι έχει συμβεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04.05.2026), όταν κάτοικος της Καλλιθέας ειδοποίησε τη σύζυγο του οδοντιάτρου για ύποπτες κινήσεις δύο νεαρών έξω από το σπίτι της. Η γυναίκα μόλις τους είδε να βγάζουν φωτογραφίες το κτίριο, τηλεφώνησε στον σύζυγό της που έφτασε στην περιοχή με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Τέσσερα στενά μακριά από το σπίτι του, πρόλαβε τον έναν από τους δύο νεαρούς και προχώρησε στον άγριο ξυλοδαρμό του.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Δύο και πλέον λεπτά μετά, ο 55χρονος άφησε για πρώτη φορά το αιματοβαμμένο ρόπαλο που κρατούσε. Ο ένας από τους δύο τραυματίες ήταν ξυπόλητος και πεσμένος στο έδαφος ενώ ο φίλος του που είχε καταφέρει να απομακρυνθεί, και στη συνέχεια τον πλησίασε και τον παρακάλεσε να σταματήσει.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για διαρρήκτες που έπεσαν στα χέρια του ιδιοκτήτη, πολύ γρήγορα όμως αυτό διαψεύστηκε. Οι δύο Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου

Ο 22χρονος που είχε δεχτεί τα περισσότερα χτυπήματα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και του έγιναν ράμματα στο κεφάλι. Ο 23χρονος φίλος του έκανε εξετάσεις που έδειξαν ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

To άρθρο Επίθεση με ρόπαλο στην Καλλιθέα: Ποινική δίωξη και στον 55χρονο οδοντίατρο και στους 2 Αιγύπτιους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr