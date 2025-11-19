«Επέλαση» της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα: Καταστροφές από τις καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις πτώσεις δέντρων

Βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυροί άνεμοι είναι το κοκτέιλ της κακοκαιρίας που εδώ και λίγες ώρες πλήττει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας προβλήματα στους κατοίκους κυρίως της Ηπείρου.

Μετά από ένα βράδυ με έντονα φαινόμενα να ταλαιπωρούν την Ήπειρο, χρειάστηκαν τουλάχιστον 17 μηχανήματα της πολιτικής προστασίας για να αποκατασταθούν οι ζημιές στην περιοχή που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας.

Το σοβαρότερο περιστατικό στο οδικό δίκτυο, σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Κόνιτσας – Διστράτου στην περιοχή των Αρμάτων με τον δρόμο να κλείνει από φερτά υλικά. Στην επαρχία της Κόνιτσας που δέχθηκε μεγάλες ποσότητες βροχής υπάρχουν αρκετές καταπτώσεις μικρότερης έκτασης οι οποίες αντιμετωπίζονται από το πρωί.

Το βράδυ μάλιστα ακινητοποιήθηκε ένα αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, με τους επιβαίνοντες να απομακρύνονται με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα.

Αντίστοιχα περιστατικά παρατηρήθηκαν στα περισσότερα ορεινά των Ιωαννίνων αλλά και της Άρτας.

Πανικός επικράτησε νωρίς το βράδυ της Τρίτης και στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα, όταν κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή.

Η οικοδομή είχε στέγη από κεραμίδια με αποτέλεσμα πολλά να σπάσουν και να εκτοξευθούν σε διάφορα σημεία και μάλιστα να δημιουργηθεί και τρύπα σε ένα σημείο της.

Στην Ηγουμενίτσα, ένας μεγάλος πλάτανος δεν άντεξε από τους ισχυρούς ανέμους που σάρωναν την περιοχή και καταπλάκωσε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν κλειστό και έτσι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν καθώς πρόκειται για έναν πολυσύχναστο δρόμο.

Έντονη ήταν και η βροχόπτωση στην Κέρκυρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 19.11.2025, που εκτός από τη βροχή, συνοδευόταν και με πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πού εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.

Φλώρινα: Η συνεχής βροχόπτωση έφερε προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης

Έντονη θολότητα στην επιφανειακή υδροληψία προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση των τελευταίων ωρών στη Φλώρινα, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.), «το τελευταίο 24ωρο η συνεχής βροχόπτωση αύξησε σημαντικά τη θολότητα της επιφανειακής υδροληψίας, γεγονός που επηρέασε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο διυλιστήριο Δροσοπηγής και τελικά επέφερε και τη διακοπή λειτουργίας του τις νυχτερινές ώρες».

Εξαιτίας αυτού, μειώθηκαν τα υδατικά αποθέματα των δεξαμενών της πόλης Φλώρινας, «με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον διακοπή υδροδότησης σε τμήματα της πόλης Φλώρινας» και δεδομένου ότι η βροχόπτωση, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, «ενδέχεται να επέλθει διακοπή υδροδότησης στο σύνολο της πόλης», επισημαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. διακοπή υδροδότησης στις περιοχές της πόλης από την οδό Αριστοτέλους προς Ηπείρου, Κοντοπούλου, Καυκάσου, Λ. Αβέρωφ, Αιμιλιανού, Λ. Κ. Καραμανλή, Δημ. Παπαθανασίου, Μοναστηρίου και τις γύρω από τις προαναφερόμενες οδούς περιοχές. Καθώς το φαινόμενο εξελίσσεται, στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί χρόνος επανυνδροδότησης, σύμφωνα με τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ., που απευθύνει έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης νερού τις επόμενες ώρες.