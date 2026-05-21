ΕΟΦ: Stop στη λιανική πώληση προϊόντων κάνναβης σε μορφή ξηρού άνθους

Την καθολική απαγόρευση της λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης σε μορφή ξηρού άνθους ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ενημερώνοντας οικονομικούς φορείς και καταναλωτές για την άμεση εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, βάσει του Ν.5302/2026 (ΦΕΚ Α΄78, άρθρο 43 παρ. 2 και άρθρο 46), απαγορεύεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια κάθε μορφή λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης προς το καταναλωτικό κοινό προϊόντων ξηρού άνθους κάνναβης.

Η απαγόρευση αφορά προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L., ανεξαρτήτως της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) ή άλλα κανναβινοειδή, είτε βρίσκονται σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή.

Ο ΕΟΦ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμορφωθούν πλήρως με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές διατάξεις έχουν άμεση ισχύ και εφαρμογή.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των νέων απαγορεύσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά προϊόντων κάνναβης.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, θα πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστώνεται η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και η συμμόρφωση της αγοράς με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις.

ΕΟΦ – Η ανακοίνωση

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα κάνναβης (Ν.5302/26, ΦΕΚ Α΄78, αρ. 43 παρ. 2 και αρ. 46), απαγορεύεται καθολικά εντός της ελληνικής επικράτειας κάθε μορφής λιανική πώληση, διακίνηση και διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο προς το καταναλωτικό κοινό ξηρού άνθους ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε κανναβινοειδή, που προέρχεται από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή.

Εφιστάται η προσοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο για την πλήρη συμμόρφωση με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι άμεσης εφαρμογής και για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω απαγορεύσεων.

Επιτόπιοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στην αγορά από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές για τη διαπίστωση της τήρησης των ανωτέρω απαγορεύσεων και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

πηγή: Iatropedia.gr