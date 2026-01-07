ΕΟΦ: Αποσύρονται 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Όλη η λίστα

Στην ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), την Τετάρτη (07.01.2026) κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé ότι είναι πιθανή η παρουσία cereulide.

Η cereulide παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά συγκεκριμένου προμηθευτή, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες βρεφικού γάλακτος της Nestlé, στην ανάκληση των οποίων προχώρησε ο ΕΟΦ.

Η απόφαση εκδίδεται σε προληπτικό πλαίσιο, με στόχο να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η παραγωγός εταιρεία. Η ανάκληση ισχύει μέχρι και το τελικό στάδιο της διάθεσης, δηλαδή έως και τον καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή τους.

Παράλληλα, οι υπεύθυνες εταιρείες διακίνησης στην ελληνική αγορά οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε ενημέρωση των αποδεκτών των προϊόντων, ώστε αυτά να επιστραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ σε περίπτωση ελέγχου.

Οι παρτίδες που αποσύρονται είναι οι εξής:

πηγή: Iatropedia.gr