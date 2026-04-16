ΕΟΦ: Αποσύρεται από την αγορά γνωστό συμπλήρωμα διατροφής, βρέθηκαν μικρόβια

Σε ακόμη μία ανάκληση προχωρά ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων). Αυτή τη φορά πρόκειται για παρτίδα του συμπληρώματος διατροφής HEALTHAID HAEMOVIT Liquid Gold, λόγω μικροβιακού φορτίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ, τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν αποκλίσεις ως προς τον συνολικό αριθμό αερόβιων μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η ανάκλησή του από την αγορά.

Συγκεκριμένα, αφορά μία παρτίδα του συμπληρώματος διατροφής HEALTHAID HAEMOVIT Liquid Gold (γεύση Blackcurrant), η οποία μετά από εργαστηριακούς ελέγχους αποδείχθηκε ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ειδικότερα, η ανάκληση αφορά την παρτίδα 333570 με ημερομηνία λήξης 08/2027.

Γιατί διατάχθηκε η ανάκληση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ, τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργήθηκαν στα εργαστήρια του Οργανισμού έδειξαν αποκλίσεις ως προς τον συνολικό αριθμό αερόβιων μικροοργανισμών (TAMC). Ουσιαστικά, το μικροβιακό φορτίο της συγκεκριμένης παρτίδας βρέθηκε εκτός των επιτρεπτών ορίων που ορίζει ο κατασκευαστής και η νομοθεσία για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Οδηγίες προς την εταιρεία και την αγορά

Η εταιρεία PHARMACENTER, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση του σκευάσματος στην Ελλάδα, οφείλει:

Να επικοινωνήσει άμεσα με όλους τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας (φαρμακεία, καταστήματα συμπληρωμάτων) για την οριστική απόσυρσή της από τα ράφια.

Να τηρεί τα παραστατικά της διαδικασίας ανάκλησης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ώστε να είναι στη διάθεση του ΕΟΦ για οποιονδήποτε μελλοντικό έλεγχο.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να ελέγξουν τη συσκευασία τους. Εάν αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας 333570, συστήνεται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της παρτίδας 333570 του συμπληρώματος διατροφής HEALTHAID HAEMOVIT Liquid Gold Blackcurrant taste με ημ. Λήξης 8/27 λόγω του ότι τα αποτελέσματα των Δοκιμών/Αναλύσεων του εργαστηρίου του ΕΟΦ δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος όσον αφορά στο συνολικό αριθμό αερόβιων μικροοργανισμών (TAMC).

Η εταιρεία PHARMACENTER που είναι υπεύθυνη για την διακίνηση του προϊόντος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας, προκειμένου να την αποσύρει από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

πηγή: Iatropedia.gr