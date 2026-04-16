ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα after save λόγω αλλεργιογόνων ουσιών και βενζυλικής αλκοόλης

Στην άμεση ανάκληση μίας συγκεκριμένης παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, αποκάλυψαν ότι το προϊόν δεν πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η ανάκληση που αποφάσισε ο ΕΟΦ αφορά την παρτίδα EM1425 επειδή εντοπίστηκαν ουσίες που είτε υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια είτε δεν αναγράφονται στην ετικέτα, γεγονός που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τους καταναλωτές, ειδικά όσους έχουν ευαισθησία σε αλλεργιογόνες ουσίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν αποκλίσεις σε δύο βασικά σημεία: Βενζυλική Αλκοόλη (Benzyl Alcohol): Η ουσία εντοπίστηκε σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα όρια που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ 1223/2009), ενώ παράλληλα δεν αναγραφόταν στην επισήμανση του προϊόντος.

Μη αναγραφή αλλεργιογόνων: Στο προϊόν ανιχνεύθηκαν οι ουσίες Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral και Farnesol. Καθώς η συγκέντρωσή τους υπερβαίνει το 0,001% (όριο πάνω από το οποίο η αναγραφή είναι υποχρεωτική για προϊόντα που δεν ξεπλένονται, όπως τα after shave), η απουσία τους από την ετικέτα συνιστά παράβαση της νομοθεσίας.

ΕΟΦ – Οδηγίες προς την εταιρεία και τους επαγγελματίες

Η εταιρεία BBS SOAPS, η οποία είναι ο διανομέας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, οφείλει:

Να επικοινωνήσει άμεσα με όλους τους πελάτες της (καταστήματα, χονδρεμπόρους) για την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας.

Να διατηρήσει α παραστατικά της ανάκλησης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ώστε να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ για έλεγχο εφόσον ζητηθούν.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Εάν έχετε προμηθευτεί το NEPTUNE AFTER SHAVE, ελέγξτε τη συσκευασία για τον αριθμό παρτίδας EM1425. Σε περίπτωση που η παρτίδα ταυτίζεται, συνιστάται η διακοπή της χρήσης του, καθώς η παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών που δεν αναγράφονται μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με σχετική προδιάθεση.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της παρτίδας EM1425 του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τους ελέγχους:

1) Benzyl Alcohol,διότι δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος και υπερβαίνει το όριο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΚ1223/2009) και

2) των αλλεργιογόνων Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral, Farnesol διότι δεν αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος καθώς υπερβαίνουν το 0,001% για μη εκπλενόμενα προϊόντα, που είναι το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009).

Η εταιρεία, BBS SOAPS διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

πηγή: Iatropedia.gr