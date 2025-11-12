ΕΟΠΥΥ: Πώς εξελίσσεται η κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων – Σε ποιες περιοχές έχουν εξυπηρετηθεί οι περισσότεροι ασθενείς

Συνολικά 141.047 ασθενείς έχουν παραλάβει τα φάρμακά τους από τον ΕΟΠΥΥ με τη νέα δωρεάν υπηρεσία «Κατ’ Οίκον αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους» (ΦΥΚ) κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής της από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από αυτούς τους ασθενείς οι 40.809 παρέλαβαν τα φάρμακά τους κατ’ οίκον ενώ οι 100.238 από τα αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πρώτου τετραμήνου λειτουργίας της υπηρεσίας από το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν «κατ’ οίκον» την φαρμακευτική τους αγωγή:

Το 47% ήταν στην Αττική,

το 16% στη Θεσσαλονίκη,

το 14% στη νησιωτική χώρα και

το 23% στην υπόλοιπη επικράτεια.

Ποσοστό άνω του 50% εκ των ανωτέρω δικαιούχων παρέλαβαν την φαρμακευτική τους αγωγή σε πολύ απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Τα κυριότερα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η νέα υπηρεσία «κατ’ οίκον» είναι τα ακόλουθα:

Ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της ιχνηλασιμότητας κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος από την υποβολή του αιτήματος έως και την παράδοση στον εκάστοτε δικαιούχο.

Πανελλαδική κάλυψη παραδόσεων σύμφωνα με τα GDP’S (Good Distribution Practices).

Μέσος χρόνος παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ’ οίκον» από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την παράδοση, 3,6 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττικής και σε 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη Επικράτεια (για το διάστημα των 4 πρώτων μηνών λειτουργίας της υπηρεσίας).

Ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση και με την ένταξη των φαρμακείων στην παράδοση φαρμάκων ΦΥΚ

Από την έναρξη της υπηρεσίας παρατηρείται σταδιακή αύξηση 5% στα αιτήματα από νέους ασθενείς που επιλέγουν την υπηρεσία «κατ’ οίκον» για την προμήθεια της φαρμακευτικής τους αγωγής σε συστηματική μηνιαία βάση.

«Ευχαριστούμε τους δικαιούχους που αγκάλιασαν, επέλεξαν και εμπιστεύτηκαν την σημαντική αυτή καινοτόμο υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ η οποία παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στους πρώτους μήνες λειτουργίας της, επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη προσπάθεια των στελεχών του Οργανισμού σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών», αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ σε σχετική ανακοίνωσή του.

Το επόμενο διάστημα με την ένταξη και των ιδιωτικών φαρμακείων στο πρόγραμμα αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που θα παραλαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή όπου οι ίδιοι επιθυμούν.

