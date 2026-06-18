ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός πρόεδρος ο Αθανάσιος Ζαμάνης με απόφαση Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Αθανάσιος Ζαμάνης αναλαμβάνει προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ ύστερα από απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τον προσωρινό διορισμο του Αθανάσιου Ζαμάνη στη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, μετά από απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Αθανάσιος Ζαμάνης θα διαδεχτεί την Θεανώ Καρποδίνη, η θητεία της οποίας λήγει στις 19 Ιουνίου.

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.