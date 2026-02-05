ΕΟΔΥ: 9 νεκροί από γρίπη και 7 από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για RSV, σταθερή είναι η εικόνα για κορονοϊό ενώ σε πτωτική πορεία βρίσκεται η θετικότητα για γρίπη, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 26 Ιανουαρίου – 01 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ την τελευταία εβδομάδα έχουμε 9 νεκρούς από γρίπη και 597 νέες ειγαγωές καθώς και 7 θανάτους από κορονοϊό.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 108 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=119).

Καταγράφηκαν τέσσερις νέες διασωληνώσεις και επτά νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση την τελευταία εβδομάδα.

Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (597 νέες εισαγωγές έναντι 649 την προηγούμενη εβδομάδα).

Καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και εννιά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε σημαντική αύξηση, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.