Εξιχνιάστηκε η έκρηξη έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O: Οι 3 συλλήψεις και τα βίντεο που πρόδωσαν τους δράστες

Τρία άτομα προσήχθησαν το πρωί της Πέμπτης 22.01.2026, στην Ασφάλεια για την υπόθεση της έκρηξης σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου που συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο.

Πρόκειται για δύο αδέλφια αλβανικής υπηκοότητας και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να τους έδωσε το αυτοκίνητο για να μεταβούν στο σημείο και να αφήσουν τη βόμβα έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O. στη Μιχαλακοπούλου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά από ενδελεχή έρευνα σε βίντεο από την έκρηξη, με το υλικό που είχαν στα χέρια τους να τους βοηθά στο να φτάσουν στα ίχνη τους.

Το χρονικό

Από θαύμα δεν υπήρξε κάποιος θάνατος το βράδυ της Τρίτης (7/10/25) όταν σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, έγινε έκρηξη.

Το σημείο που έγινε η έκρηξη είναι πολυσύχναστο, δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα και οι δράστες ήταν αδίστακτοι αφού σύμφωνα με μαρτυρίες πέταξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ, κάτι που δείχνει το ότι ήθελαν να υπάρξουν θύματα.

Η έκρηξη έγινε στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξη όπου βρίσκεται η ντισκοτέκ Jacky.O… Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ ενώ η γειτονιά αμέσως αποκλείστηκε.

Το νυχτερινό κέντρο δεν λειτουργούσε το βράδυ της Τρίτης που έγινε η έκρηξη κι έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκαν περαστικοί. Γρήγορα, προέκυψε, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό, που πετάχτηκε στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Ζημιές προκλήθηκαν μόνο σε ένα αυτοκίνητο και βέβαια στο νυχτερινό κέντρο… Πελάτες διπλανού εστιατορίου περιέγραψαν στο newsit.gr τις τρομακτικές στιγμές της έκρηξης.