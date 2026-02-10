Εξιχνιάστηκε διπλός εμπρησμός με οπαδικά κίνητρα σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο

Εξιχνιάστηκαν δύο εμπρησμοί σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας (08.07.2025) σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και ειδικές ανακριτικές πράξεις, ταυτοποιήθηκε ως δράστης των εμπρησμών ένας 20χρονος, οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα ξημερώματα της 8 Ιουλίου 2025 δύο δράστες, που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας, όπου τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν στην είσοδο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε άλλος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου πέντε μήνες, ενώ, κατόπιν ερευνών, μετά τον επαναπατρισμό του, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026), με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– μικροποσότητα κάνναβης,

– μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης κάνναβης,

– πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας,

– 13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού,

– ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και

– 2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.