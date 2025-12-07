Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που είχε καταρρεύσει για τα πρόβατά του – «Έπαθε εγκεφαλικό» λέει η γυναίκα του

Ο κτηνοτρόφος που είχε καταρρεύσει την ώρα που έπαιρναν τα ζώα του για να τα θανατώσουν της ευλογιάς, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναρρώνει στο σπίτι του.

Ο κτηνοτρόφος είχε καταρρεύσει βλέποντας να πάιρνουν τα ζώα του λόγω της ευλογιάς, όλα σπάνιας τοπικής ράτσας, μια σκηνή που δεν άντεξε και του προκάλεσε εγκεφαλικό.

Η σύζυγός του αναφέρει ότι οι γιατροί τούς ζήτησαν να αποφεύγει κάθε συναισθηματική φόρτιση: «Έπαθε εγκεφαλικό. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεται ούτε να ταράζεται», είπε στο STAR. Από τις 6 του μήνα, τονίζει, η οικογένεια ζει μια αδιάκοπη δοκιμασία «εξουθενωτική και αγχωτική», που τους έχει εξαντλήσει ψυχολογικά.

Το κοπάδι, ένα από τα τελευταία καθαρόαιμα δείγματα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, στην οποία είχε αφοσιωθεί επί δεκαετίες, προερχόταν από το χωριό Μικρό Μοναστήρι, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Οι εικόνες του κτηνοτρόφου να αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια τα ζώα του συγκίνησαν βαθιά: «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας, ένα-ένα μπροστά μας», είχε δηλώσει.

Σε ένα βίντεο που κατέγραψε για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη εκείνης της τραγικής ημέρας, περιγράφει πως είχε προστατεύσει τις προβατίνες του «από την πείνα, τους λύκους, από τα πάντα». Ανάμεσα σε λυγμούς, επαναλαμβάνει ότι δεν «λύγισε ποτέ, δεν δούλεψε ποτέ για άλλον» και επιμένει ότι είναι «αθώος» σε αυτό που χαρακτηρίζει «έγκλημα», υπενθυμίζοντας πως έκανε τα πάντα για να σώσει αυτό το μοναδικό κοπάδι. «Δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει», λέει ακόμη, πριν η ασθένεια τον καταβάλει.