Εξιτήριο από το νοσοκομείο για τους δυο πιλότους που έπεσαν με πυροσβεστικό ελικόπτερο στη λίμνη Αώου

Μόνο λίγες ώρες έμειναν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έπεσε στη λίμνη Αώου στο Μέτσοβο.

Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου που συμμετείχε σε κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά αργά το βράδυ της Πέμπτης (25.06.2026) πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας και των δύο πιλότων ήταν ιδιαίτερα καλή, ενώ η παραμονή τους στο νοσοκομείο έγινε αποκλειστικά για προληπτικούς ελέγχους. Όπως επισημάνθηκε, δεν εντοπίστηκαν επιπλέον τραυματισμοί ούτε παρουσιάστηκαν επιπλοκές.

Οι δύο χειριστές υπέγραψαν προσωπικά το εξιτήριό τους και αποχώρησαν από το νοσοκομείο αργά το βράδυ. Αμφότεροι ήταν συγκλονισμένοι από την περιπέτειά τους. «Πραγματικά αισθάνομαι πολύ τυχερός που είμαι καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που ούτε εγώ ούτε ο συνάδελφός μου πάθαμε κάτι», είπε ο 29χρονος χειριστής.

Όσον αφορά τον Αυστραλό χειριστή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εμφανιζόταν πιο ψύχραιμος μετά το συμβάν και δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η πορεία της υγείας και των δύο ήταν εξαιρετικά καλή, επιτρέποντας την ασφαλή έξοδό τους από το νοσοκομείο.



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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που το ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία από την τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με νερό για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στη Βάλια Κάλντα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ακούμπησε στην επιφάνεια της λίμνης, με αποτέλεσμα το Bell να χάσει την ισορροπία του και να καταπέσει στο νερό. Ακολούθησε έκρηξη, ενώ στην περιοχή σήμανε άμεσα συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης.

Το ελικόπτερο ήταν μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γρεβενά.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τις κρίσιμες στιγμές μετά την πτώση και την ψύχραιμη αντίδραση των δύο χειριστών, που κατάφεραν να σωθούν.