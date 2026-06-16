Εξαφανίστηκε 47χρονος από την περιοχή του Ζωγράφου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στου Ζωγράφου από την εξαφάνιση του 47χρονου Νικολάου Λεβέντη την Κυριακή 16 Ιουλίου, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή του 47χρονου από του Ζωγράφου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των

στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Λεβέντης Νικόλαος έχει ύψος 1.82 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ μακρυμάνικη μπλούζα και φόρμα παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.