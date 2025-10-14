Εξαφανίστηκε 17χρονος από το Αιγάλεω

Η εξαφάνιση του Αμπντελχαμίντ (επ.) Αμπντελραχμάν (ον.), ηλικίας 17 ετών, με καταγωγή από την Αίγυπτο έγινε στις 23/09/2025, από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αιγάλεω.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τρίτη 14/10/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντελχαμίντ (επ.) Αμπντελραχμάν (ον.), ηλικίας 17 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.