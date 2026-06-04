Εξαφανίστηκε 17χρονη από δομή στη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στις αρχές, για την εξαφάνιση της 17χρονης Κίρα από την Νέα Σμύρνη, για την οποία εξέδωσε ανακοίνωση και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 17χρονη Κίρα Π. με καταγωγή από την Ουκρανία, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αθήνας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 04/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Κίρα Π. έχει

ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύροκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτς, μαύρη μπλούζα και λευκά αθλητικά.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.