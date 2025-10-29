Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

Ένας 14χρονος εξαφανίστηκε την 28η Οκτωβρίου από δομή φιλοξενίας στην Αθήνα σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας, ο Κέϊγουαν (ον.) Ντελπάκ (επ.), ηλικίας 14 ετών, ιρανικής

καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 29/10/2025 για την εξαφάνισή τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κέϊγουαν (ον.) Ντελπάκ (επ.) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.