Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Νοεμβρίου ένας 14χρονος από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 3/11/2025, για την εξαφάνισή του 14χρονου από τη Θεσσαλονίκη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ Αμποχόσσα, έχει ύψος 1,68 μ, και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μάτια και σγουρά καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.