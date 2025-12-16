Εξαφανίστηκε 13χρονο κορίτσι από τα Κάτω Πατήσια

Συναγερμός στα Κάτω Πατήσια για την εξαφάνιση μιας 13χρονης το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 16 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνισή της 13χρονης Ιωάννας – Ελένης από τα Κάτω Πατήσια και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση.

Και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.