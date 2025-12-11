Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοράντ Σαμαράι (Morad Samarai), με καταγωγή από το Ιράκ, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα.

Ο 13χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της 10 Δεκεμβρίου 2025 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα 11/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.