Εξαφανίστηκε 13χρονος από δομή φιλοξενίας στη Λαμία

Ένας 13χρονος εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας στη Λαμία το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου για την εξαφάνιση στη Λαμία και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των

στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αθανάσιος Αλέξανδρος Τ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,50 και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμα, μαύρη μπλούζα φούτερ, μαύρα αθλητικά παπούτσια και είχε ένα μαύρο

τσαντάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.