Εξαφανίστηκε ο 59χρονος Γιώργος από τη Λαμία – Τι ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση ενός 59χρονου άνδρα από τη Λαμία στις 7 Ιουνίου του 2025.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 59χρονου Γιώργου Χριστόπουλου από τη Λαμία στις 8 Οκτωβρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή

του σε κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πληροφορίες πως ενδέχεται να βρίσκεται στην περιοχή των Χανιών Κρήτης.

Ο Γιώργος (ον.) Χριστόπουλος (επ,) έχει ύψος 1,65 μ., έχει κανονικό βάρος έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι και λευκή μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.