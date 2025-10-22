Εξαφανίστηκε ο 47χρονος Δημήτρης από την Κυψέλη – Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο

Συναγερμός έχει σημάνει από την εξαφάνιση του 47χρονου Δημήτρη Κωστούλα από την Κυψέλη, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό του.

Συγκεκριμένα ο 47χρονος εξαφανίστηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου από την Κυψέλη, «το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και

προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αναζήτηση του ενήλικα ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου Του Παιδιού» «Θανάσης Μακρής», η«Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων» (Ο.ΔΙ.Κ), η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης «ΔΕΛΤΑ» και η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών.

Ο Δημήτρης Κωστούλας έχει ύψος 1,81 μ., είναι 85 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και τζιν παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.