Εξαφανίστηκε η 13χρονη Ελευθερία από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη από την εξαφάνιση της 13χρονης Ελευθερίας το απόγευμα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 03/11/2025 για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 13χρονης από την Θεσσαλονίκη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα

αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.