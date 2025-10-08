Εξαφάνιση 47χρονου στην Κυψέλη – Τι ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στην Κυψέλη για την εξαφάνιση ενός άνδρα. Όπως έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού», πρόκειται για τον Δημήτρη Κωστούλα, ηλικίας 47 ετών.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη του 47χρονου χάθηκαν από την Κυψέλη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εύρεσή του ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού «Θανάσης Μακρής» και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.).

Ο Δημήτρης Κωστούλας έχει ύψος 1,81 μ., είναι 85 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, χακί παντελόνι και καφέ παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.