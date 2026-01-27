Εξαφάνιση 35χρονης από τους Αμπελόκηπους – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την εξαφάνιση της Κατερίνας Μπούμη, ηλικίας 35 ετών, από την περιοχή των Αμπελοκήπων στην Αθήνα, κάνει γνωστή το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης (27.01.2026).

Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την 27η Ιανουαρίου 2026, για την εξαφάνιση της Κατερίνας Μπούμη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Κατερίνα Μπούμη έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.