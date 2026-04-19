Εξαφάνιση 26χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στις Συκιές Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση ενός 26χρονου. Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Αλεξάντερ Μπάλλα αγνοείται από τις 15 Απριλίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 26χρονου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλεξάντερ Μπάλλα έχει ύψος 1.72 μ., είναι εύσωμος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ έχει και μία ελιά στο πιγούνι.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Για την εξαφάνισή του έχουν ενεργοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον έγκυρο εντοπισμό του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.