Εξαφάνιση 16χρονου στα Μελίσσια, η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Κινητοποίηση της αστυνομίας στα Μελίσσια Αττικής για την εξαφάνιση του Βαλάντη Κ., ηλικίας 16 ετών. Σχετική ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα από το «Χαμόγελο του Παιδιού», τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (25.04.2026).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του ανήλικου, τα ίχνη του Βαλάντη Κ., 16 χρόνων, αγνοούνται από τις απογευματινές ώρες της 23ης Απριλίου από τα Μελίσσια Αττικής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βαλάντης Κ. έχει ύψος 1,72 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.