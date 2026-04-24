Εξαφάνιση 16χρονης στη Νέα Σμύρνη, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στη Νέα Σμύρνη για την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας Γ., 16 ετών. Η ανήλικη διέμενε σε χώρο παιδικής προστασίας, όπως έκανε γνωστό, μεταξύ άλλων, το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της ανήλικης, τα ίχνη της Αλεξάνδρας Γ., 16 χρόνων αγνοούνται από τις απογευματινές ώρες της 21ης Απριλίου στη Νέα Σμύρνη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 24 Απριλίου για την εξαφάνιση της 16χρονης και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος του χώρου παιδικής προστασίας, καθώς πιθανά συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι αμάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.