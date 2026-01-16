Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Ο πατέρας της την κούρεψε με το ζόρι πριν 3 χρόνια – Που εστιάζουν τις έρευνες οι αρχές

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα για 9η ημέρα με το κορίτσι να παραμένει άφαντο παρά τις εκατοντάδες κλήσεις στην αστυνομία ότι εθεάθη σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Άνδρες της ασφάλειας έχουν σαρώσει την ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, όπου εθεάθη για τελευταία φορά η 16χρονη μετά την εξαφάνισή της, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι αρχές έχουν εστιάσει την προσοχή τους, μεταξύ άλλων, στα αεροδρόμια καθώς και σε σταθμούς λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ζητώντας τις λίστες των επιβατών από τις 8 Ιανουαρίου με προορισμό τη Γερμανία, θεωρώντας ότι η Λόρα έφυγε από την Πάτρα για να επιστρέψει στην γενέτειρά της.

Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να επιχείρησε να φύγει από τη χώρα με λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο Αθήνα – Γερμανία με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Λόρα φαίνεται ότι σχεδίασε με κάθε λεπτομέρεια την απόδρασή της από το σπίτι της στο Ρίο όπου ζούσε τα τελευταία 3 χρόνια με τους γονείς τη.

«Δεν είχε τίποτα το κινητό της μέσα, δεν την άφηνε να έχει Instagram. Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε, τα αρνήθηκε όλα», είπε μεταξύ άλλων μια συμμαθήτριά της.

Αίσθηση έχουν προκαλέσει παράλληλα και τα όσα ανέφερε άλλη συμμαθήτρια της 16χρονης: «Την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην Α’ Γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο».

Προβληματισμό στις αρχές προκαλεί το γεγονός ότι η 16χρονη με το που έφτασε στην Αθήνα ξεφορτώθηκε την τσάντα της, την οποία εντόπισε μια γυναίκα.

«Στους κάδους δίπλα είδαμε μία τσάντα, ήταν καινούργια, χρώματος γκρι, πλάτης. Την πήγαμε στον αξιωματικό υπηρεσίας και την παραδώσαμε και ήρθε και την άνοιξε μπροστά μου και είδα μία τύπου ταυτότητα, είδα τη φωτογραφία η οποία ήταν της κοπέλας που εμφανίζει τηλεόραση», είπε η γυναίκα μιλώντας στο Mega.

Αμέσως μετά η 16χρονη κατευθύνθηκε σε μία καφετέρια, συνδέθηκε στο wifi προκειμένου να επικοινωνήσει με το μυστηριώδες πρόσωπο που θα συναντούσε.

Ήθελε να φύγει μαζί με τη μητέρα της

Την ίδια ώρα μια νέα αποκάλυψε έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με την μητέρα της.

Οι αρχές πήραν καταθέσεις από τους γονείς της ανήλικης, προκειμένου να βρουν απαντήσεις στα όσα είχε ισχυριστεί η ίδια στον κύκλο της. Μαρτυρίες είχαν αναφέρει πως ο πατέρας της ήταν πιεστικός απέναντι στην κόρη του και της μιλούσε με έντονο και αυστηρό τρόπο αναφορικά με τι φορούσε, με το πώς επέλεγε να βαφτεί, καθώς και με το που θα βγει.

Ο πατέρας της 16χρονης είπε σε κατάθεσή του ότι έκανε έλεγχο στην κόρη του, χωρίς να αφήσει να εννοηθεί ότι είναι αυστηρός. Μάλιστα, ανέφερε ότι φοβάται μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια της Λόρα και στην Ελλάδα, πράγμα που οδήγησε και περαιτέρω έρευνα των αρχών. Από αυτήν, προέκυψε ότι όταν έμενε η οικογένεια στην Γερμανία, ένας γείτονάς τους είχε κάνει καταγγελία για λεκτική βία του πατέρα σε βάρος της 16χρονης με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η επιμέλεια για μερικές μέρες. Αυτός ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους που τον ώθησαν να φύγει από την Γερμανία.

Παράλληλα σύμφωνα με την μητέρα και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν, ότι η 16χρονη είχε πει ότι μαζί με την μητέρα της ήθελαν να φύγουν από το σπίτι λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα. Η μητέρα, μάλιστα είχε κληθεί στο σχολείο λόγω προβλημάτων προσαρμογής της 16χρονης με την ελληνική γλώσσα, όπου η ίδια η μητέρα εξέφρασε τον προβληματισμό της σε έναν εκπαιδευτικό, λέγοντάς του ότι και εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι.