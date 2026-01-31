Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Ο μυστηριώδης καθοδηγητής, οι έρευνες στη Γερμανία και οι επόμενες κινήσεις των γονιών της

Ο μυστηριώδης καθοδηγητής, το κρυπτογραφημένο email και το δεύτερο κινητό τηλέφωνο αποτελούν τα κομμάτια του παζλ της εξαφάνισης της 17χρονης Λόρας από την Πάτρα για τη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Τετάρτη 28.01.2026 η ελληνική αστυνομία γνώριζε ότι η Λόρα είχε φύγει – την ίδια ημέρα με πτήση της LUFTHANSA από την Αθήνα για τη Φρανκφούρτη. Μάλιστα το εισιτήριο που αγόρασε έναντι 205 ευρώ από ταξιδιωτικό γραφείο στην Πειραιώς εστάλη στο κινητό της μέσω κρυπτογραφημένου mail μιας χρήσης καθώς όπως διαπιστώθηκε είναι η μοναδική κίνηση που έχει κάνει.

Στη συνέχεια πέταξε μόνη της για Φρανκφούρτη όπου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν την περίμενε ο μυστηριώδης ο καθοδηγητής ή αν είχε κανονίσει να είναι στο Αμβούργο όπως εκτιμάται ότι είναι ο τελικός προορισμός της. Και αυτό γιατί εκεί γεννήθηκε,εκεί έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της και έχει αρκετούς φίλους, γνωστούς που ήταν σε επαφή ακόμα και όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Τα αιτήματα στην αεροπορική

Η Ελληνική Αστυνομία είχε στείλει στη Lufthansa και στις άλλες αεροπορικές εταιρείες αιτήματα προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει ταξιδέψει με τα στοιχεία της 16χρονη Λόρα όμως δεν απάντησε ποτέ.

Στις 18 Ιανουαρίου στέλνει δεύτερο αίτημα επισημαίνοντας ότι η 16χρονη ανήλικη ίσως έχει πέσει ακόμη και θύμα απαγωγής και είναι σε κίνδυνο, όμως η γερμανική εταιρεία πάλι δεν απάντησε.

Ούτε και στο τρίτο αιτημα στις 22 Ιανουαρίου. Οι αναλυτές της αστυνομίας έχουν δώσει στις Γερμανικές αρχές τους αριθμούς 2 κινητών τηλεφώνων προκειμένου να ενημερωθούν αν και ποτέ έχουν ενεργοποιηθεί χωρίς μέχρι στιγμής την έχουν πάρει απάντηση ενώ η οικογένεια και συγκεκριμένα οι γονείς της Λόρας ενδεχομένως να ταξιδέψουν για Γερμανία προκειμένου να εξακριβώσουν και μόνοι τους τι συμβαίνει στην ανήλικη κόρη τους.

Οι έρευνες των γονιών

Εξετάζεται δε και το ενδεχόμενο να απευθυνθούν σε ιδιωτικό ερευνητή προκειμένου να ψάξει να βρει πού κρύβεται τις τελευταίες εβδομάδες. Αξίζει να επισημανθεί ότι από τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι αστυνομικοί εκτιμούν ως πραγματικά τα δύο βίντεο.

Ειδικοτερα: Το βίντεο που δείχνει την ίδια σε καφετέρια με παίρνει WiFi για να στείλει κάποια μηνύματα και το δεύτερο στο πρακτορείο στην Ομόνοια όπου παίρνει το εισιτήριο και φεύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε από την Ομόνοια στο Ελευθέριος Βενιζέλος διαπίστωσε ότι μιλούσε σε ένα κινητό τηλέφωνο που παραμένει άγνωστο σε μία περίεργη γλώσσα που ενδεχομένως να είναι γερμανικά ή Ρώσικα.

Προφανώς λένε οι αναλυτές ότι συνομιλούσε με το μυστηριώδη καθοδηγητή που μαζί έστησαν το σχέδιο διαφυγής και εξαφάνισης κάθε στοιχείου.

