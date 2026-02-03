Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η γερμανική αστυνομία αναλαμβάνει την υπόθεση – Στο στόχαστρο τα άτομα που την βοήθησαν

Στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας, περνά πλέον η πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρα. Μετά την επίσημη ενημέρωση των ελληνικών αρχών από τη Lufthansa, ότι η 16χρονη ταξίδεψε με το δικό της διαβατήριο το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου για Φρανκφούρτη, οι έρευνες στην ελληνική επικράτεια, δεν έχουν κάποια ειδική αξία, αφού είναι πλέον γνωστό, τι έχει συμβεί.

Μάλιστα, οι εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση της Λόρα άρχισαν να τρέχουν από την περασμένη Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, όταν στις 19.00 το απόγευμα η ΕΛ.ΑΣ., ενημέρωσε τους γονείς πως σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, η μαθήτρια, φέρεται να αγόρασε εισιτήριο για Φρανκφούρτη.

Στην ίδια κατάθεση, αναφέρεται πως το παιδί, όταν ερωτήθη αν έχει συγγενείς στη Γερμανία απάντησε αρνητικώς, ενώ οι Έλληνες αξιωματικοί μάλιστα, έδειξαν και το βίντεο στους γονείς από το ταξιδιωτικό πρακτορείο που έβγαλε εισιτήριο η μικρή για ταυτοποιήσουν 100% ότι πρόκειται για τη Λόρα.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονισθεί ότι οι αρχές την περασμένη Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, δηλαδή, δύο μέρες μετά, επικοινώνησαν με τον πατέρα της Λόρα, ο οποίος ζήτησε τον αριθμό του εισιτηρίου και του τον έδωσαν. Μάλιστα τους είπε ότι ήρθε σε επικοινωνία και ο ίδιος με την Lufthansa και του επιβεβαίωσαν ότι πέταξε με τη συγκεκριμένη πτήση η κόρη του.

Ανακουφισμένη η μητέρα

Αξίζει να επισημανθεί, ότι ειδικά η μητέρα της 16χρονης, ήταν ιδιαίτερα πιεσμένη από το γεγονός ότι η κόρη της δεν έδινε για πολλές ημέρες κανένα σημείο ζωής και έδειξε ανακούφιση όταν πληροφορήθηκε από τους Έλληνες αξιωματικούς ότι βρίσκεται στη Γερμανία και πιθανότατα στο Αμβούργο. Ίσως, λένε, με κάποιο τρόπο να έμαθε και κάποια νέα για τη Λόρα.

Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά ίχνη που άφησε τις τελευταίες ώρες πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για Φρανκφούρτη, ίσως βοηθήσουν τις έρευνες στο κομμάτι που αφορά στα άτομα που τη βοήθησαν να εξαφανιστεί, σε μια προσπάθεια να μάθουν πού πιθανότατα βρίσκεται σήμερα.

Όμως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία και απαιτείται εισαγγελική παραγγελία, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί.

