Εξαφάνιση 15χρονης στα Γλυκά Νερά, τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στα Γλυκά Νερά για την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας – Έλλης Κ., ηλικίας 15 ετών. Πληροφορίες για το περιστατικό έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», το απόγευμα της Τρίτης (24.03.2026).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη της Αλεξάνδρας – Έλλης Κ. χάθηκαν στις 23 Μαρτίου, απογευματινές ώρες, από την περιοχή των Γλυκών Νερών Αττικής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 24 Μαρτίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλεξάνδρα έχει ύψος 1,60μ, είναι αδύνατη, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στο κάτω χείλος και στο αριστερό φρύδι.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μωβ φόρμα, γκρι φούτερ ζακέτα, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μαύρο σακίδιο πλάτης.

Για την εξαφάνιση της ανήλικης έχει κινητοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ο.ΔΙ.Κ, την Ομάδα Διάσωσης Δέλτα και την ΕΟΔ Αττικής προκειμένου να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.