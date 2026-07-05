Εξαφάνιση 15χρονης από την περιοχή της Θεσσαλονίκης – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για εξαφάνιση της 15χρονης Αγάπης Κ., στις 05/07/2026, πρωινές ώρες, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, για την οποία έκανε ανακοίνωση και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει στη ανακοίνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.