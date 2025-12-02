Εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας στην Κυψέλη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό από την περιοχή της Κυψέλης, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να βγάζει άμεσα ανακοίνωση για το περιστατικό.

Τα ίχνη του 13χρονου εξαφανίστηκαν την Τρίτη 02.12.25 και ώρα 07:00 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη, Αττικής.

Ο Μοχαμάντ Σινό (Mohammad Sino) 13 ετών, έχει καταγωγή από την Συρία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 02/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχαμάντ Σινό έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε καρό ζακέτα χρώματος μπλε και κόκκινο και φόρμα μαύρη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.