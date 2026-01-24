Εξαφάνιση 13χρονης στη Θεσσαλονίκη – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» εξαιτίας της εξαφάνισης της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ. από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 02/01/2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη η ανήλικη Σοκλέϊντα Χ., 13 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 23/01/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».