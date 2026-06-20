Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Χτενίζουν» την περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Χανίων για να βρουν τη σορό της 45χρονης

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού να θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος.

Ο Σκοπιανός έχει συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής (19.6.26) για υπόθεση ναρκωτικών, καθώς καλλιεργούσε 13 δενδρύλλια κάνναβης και το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους είναι τέτοια που η ποινική του δίωξη για ανθρωποκτονία θεωρείται θέμα χρόνου.

Αχνές κηλίδες αίματος έχουν βρεθεί στην τηλεόραση στο σπίτι που νοίκιαζε ο 43χρονος από τη 45χρονη, ενώ ίχνη αίματος εντοπίστηκαν επίσης στο πάτωμα αλλά και σε ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσε ο ενοικιαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κηλίδες αίματος ανήκουν στην άτυχη Σταυρούλα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ανεύρεση των κηλίδων του αίματος μπορούν να οδηγήσουν σε δίωξη κατά του Σκοπιανού για ανθρωποκτονία, με βάση άλλες υποθέσεις όπως αυτή του Μάριου Παπαγεωργίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ενοικιαστής όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς τι έκανε την ημέρα της εξαφάνισης της 45χρονης, ισχυρίστηκε πως πήγε στην περιοχή Φουρνές Χανίων όπου διατηρεί κτήμα και έχει ζώα. Σε αυτό το κτήμα οι αστυνομικοί βρήκαν τα 13 δενδρύλλια κάνναβης για τα οποία συνελήφθη. Είπε πως επέστρεψε στο σπίτι του στο Βαρύπετρο γρήγορα και διανυκτέρευσε σ’ αυτό.

Όμως οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και διαπίστωσαν ότι στις 22:30 το βράδυ της εξαφάνισης της Σταυρούλας μπήκε πάλι στο αυτοκίνητό του, αναχώρησε από την περιοχή -κάτι που ο ίδιος αρνείται- και κατευθύνθηκε βόρεια προς το νοσοκομείο των Χανίων.

Έτσι, η έρευνα των αστυνομικών, προκειμένου να εντοπιστεί η σορός της Σταυρούλας επικεντρώνεται στις περιοχές Κρύο Νερό και Νεροκούρος.