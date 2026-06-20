Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Στην 45χρονη ανήκουν οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι – Η στιγμή που ο Σκοπιανός οδηγείται στον εισαγγελέα

Με κατεβασμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στα Χανιά ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη και ενώ οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης είναι καταιγιστικές. Όπως φαίνεται, οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού που νοίκιαζε ο 43χρονος από τη Σταυρούλα ανήκουν στην 45χρονη.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (20.6.26) ο 43χρονος Σκοπιανός, που θεωρείται ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων για τα 13 δενδρύλλια κάνναβης που βρέθηκαν σε χώρο που διατηρούσε κοντά στο σπίτι του.

Η μεταφορά του στα δικαστήρια έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με πάνοπλους αστυνομικούς να τον συνοδεύουν.



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Σύμφωνα με το creta.24.gr, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Πρόκειται για τις κηλίδες στην τηλεόραση και αυτή που βρέθηκε στο πάτωμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ίχνη αίματος την σφουγγαρίστρα και το βαν του.

Τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί τους κάνουν να θεωρούν βέβαιη την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 43χρονου για την ανθρωποκτονία της 45χρονης.

Μέχρι στιγμής πάντως ο 43χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στην εξαφάνιση της 45χρονης.