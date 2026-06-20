Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Σεξουαλικά κίνητρα πίσω από την εξαφάνιση της – Το αίμα στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή και οι βιαστικές κινήσεις

Ένα – ένα αρχίζουν να συνδέονται τα κομμάτια του «παζλ» της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, στην Κρήτη, που ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

Με τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού να θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση, ο οποίος έχει συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών, πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για την ανθρωποκτονία της άτυχης γυναίκας στην Κρήτη.

Οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στην τηλεόραση και στο πάτωμα μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή έχουν ταυτοποιηθεί με την αγνοούμενη γυναίκα. Κηλίδες όμως βρέθηκαν και στο αυτοκίνητο και την σφουγγαρίστρα, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα. Αν ανήκουν κι αυτές στην Σταυρούλα Λεβεντάκη, θα βγει ένταλμα σύλληψης για τον 43χρονο.

Σεξουαλικά κίνητρα στην υπόθεση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, τα κίνητρα πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι σεξουαλικά. Ενδέχεται δηλαδή, ο δράστης του εγκλήματος να προσπάθησε να πλησιάσει την γυναίκα ερωτικά, η κατάσταση να ξέφυγε και να οδηγήθηκε στη δολοφονία της.

Μάλιστα, το αίμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή, αν όντως ανήκει στην άτυχη γυναίκα, δείχνει ότι την μετέφερε μάλλον άμεσα μετά το έγκλημα, προσπαθώντας να ξεφορτωθεί τη σορό της.

Πιθανολογείται ότι την τύλιξε με ρούχα και κάπου την πέταξε ή την έθαψε.

«Με απείλησαν με όπλο για να μη μιλήσω»

Λίγο πριν συλληφθεί από την αστυνομία, ο 43χρονος μίλησε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ».

Ο 43χρονος προσπαθεί να βάλει στο κάδρο των ερευνών τον αδελφό της γυναίκας, λέγοντας πως έστειλε κάποιον να τον απειλήσει.

– Ποιος σας απειλεί;

– Ο αδελφός της Σταυρούλας να μη μιλήσω. Ήρθαν στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. «Δε θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό, ούτε σ’ εσένα».

«Είναι το τελευταίο του χαρτί μήπως καταφέρει κάτι που δεν μπορεί να καταφέρει μ αυτά που λέει. Οι περιουσίες ήταν πάντα μοιρασμένες από την ημέρα που αγοραζόταν κάτι, πήγαινε κατευθείαν στο παιδί που θα του έμενε», είπε ο αδελφός της 45χρονης.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει διαγραφεί, με τις Αρχές να προσπαθούν να ανακτήσουν το περιεχόμενο. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί με drones ερευνούν εξονυχιστικά για να δουν αν υπάρχει κάποιο δρομολόγιο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο ύποπτος.