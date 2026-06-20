Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Με απείλησαν με όπλο, κινδυνεύει η ζωή μου», λέει ο 43χρονος που συνελήφθη στα Χανιά

Απειλές για τη ζωή του, ισχυρίζεται πως δέχεται ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη την Παρασκευή (19.06.2026) για ναρκωτικά, με φόντο την εξαφάνιση της 45χρονης από τα Χανιά. Η γυναίκα αγνοείται εδώ και 21 ημέρες ενώ στο σπίτι του 43χρονου, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερη την υπόθεση.

Τρία τηλεφωνήματα, δυο ραντεβού, μια τεταμένη σχέση με τον αδερφό της και κρίσιμο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού που νοίκιαζε η Σταυρούλα στον βασικό ύποπτο, συνθέτουν το παζλ πίσω από το μυστήριο με την εξαφάνιση της 45χρονης από το Βαρύπετρο Χανίων.

Τρεις καταθέσεις κλήθηκε να δώσει ο ενοικιαστής της Σταυρούλας στην αστυνομικές αρχές, με τον ίδιο να πέφτει σε αντιφάσεις και να θεωρείται ο νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνισή της. Λίγες ώρες μετά την τελευταία του κατάθεση, τα ίχνη του χάθηκαν, με τις αστυνομικές αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Σκοπιανό ενοικιαστή.

Ο 43χρονος μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», αναφέρει ότι φοβόταν για την ζωή του και για αυτό το λόγο κρύφτηκε στην περιοχή της Αγιάς όπου και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

«Βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή μου. Εγώ είμαι ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Κινδυνεύω από τον αδερφό της και από έναν φίλο του. Κρύβομαι γιατί χθες, περίπου τρεις ώρες αφού έφυγε ο αδελφός της από το σπίτι μου, ήρθε ένας τύπος και με απείλησε με όπλο να μη μιλήσω. Ο αδερφός της Σταυρούλας με απειλεί να μη μιλήσω για εκείνη», ανέφερε.

Ο Σκοπιανός φαίνεται πως θέλει να ρίξει το μπαλάκι τον ευθυνών στο αδερφό της 45χρονης Σταυρούλας φωτογραφίζοντας ότι εκείνος κρύβεται πίσω από τις απειλές που δέχτηκε.

«Ήμουν άφαντος από χθες. Ήρθαν στο σπίτι μου γνωρίζοντας ποια μέρα θα ερχόταν η Σταυρούλα. Ένας άνδρας μου χτύπησε την πόρτα, μπήκε μέσα με όπλο και κουκούλα και με κράτησε στο σπίτι. Μου είπε: “Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω για να τα γράψει όλα στον Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα”. Μου είπε επίσης να μη μιλήσω πουθενά μέχρι να μιλήσει ο ίδιος με τη Σταυρούλα. Πιστεύω ότι ο αδερφός της έστειλε αυτόν τον άνθρωπο για να με απειλήσει. Ήθελαν να κρατήσουν τη Σταυρούλα μέχρι να γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη. Ήρθαν σε εμένα γιατί ήξεραν με βεβαιότητα ποιες μέρες ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου και περίμεναν να εμφανιστεί για να την πάρουν και να την πιέσουν να μεταβιβάσει την περιουσία της».

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην έκδοση εντάλματος, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή.

Οι κηλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φέρεται να ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Μάλιστα, οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του ενοικιαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Λίγο μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.