Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής και βασικός ύποπτος της υπόθεσης στα Χανιά

Περισσότερες από 24 ώρες αφού αγνοούνταν, τελικά εντοπίστηκε ο Σκοπιανός ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είναι και ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά, η οποία αγνοείται εδώ και 20 μέρες.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τις αρχές το βράδυ της Παρασκευής (19.06.2026). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, εντόπισαν τον ενοικιαστή και βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της 45χρονης, μέσα σε αυτοκίνητο, κοντά στο σπίτι του και τον συνέλαβαν για ναρκωτικά.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και χαρτογραφώντας πιθανές διαδρομές αλλά και με στενή επιτήρηση εντόπισαν τον άνδρα λίγο μετά τις 23:00 σε περιοχή κοντά στην πόλη των Χανίων.

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην έκδοση εντάλματος, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή.

Οι κηλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Μάλιστα, οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του ενοικιαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Το γεγονός ότι ο ενοικιαστής ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να είδε την 45χρονη γυναίκα στις 30 Μαΐου, σε συνδυασμό με την ξαφνική εξαφάνισή του χτες το απόγευμα, τον καθιστά το κεντρικό πρόσωπο-κλειδί και τον βασικό ύποπτο στην υπόθεση.

Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει περισσότερες από δύο φορές για την εξαφάνιση, ωστόσο, το απόγευμα της Πέμπτης που οι αρχές τον αναζήτησαν, συνειδητοποίησαν ότι ο άνδρας δεν βρισκόταν στο σπίτι του.

«Με τον αδερφό της δεν τα πηγαίνανε καλά»

Μιλώντας στην κάμερα του Mega, πριν μερικές μέρες, ο ενοικιαστής είχε ισχυριστεί ότι συνάντησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη για 2-3 λεπτά προκειμένου να της δώσει τα χρήματα του ενοικίου. Ανέφερε μάλιστα πως η ίδια «ήταν ήσυχη» και στη συνέχεια χάθηκε από το οπτικό του πεδίο.

«Μπαίνει στο σπίτι, βαστούσε δύο τσάντες. Η μία σακούλα ήταν διάφανη και είχε αυγά. Τα άφησε στο καναπέ, μπήκε στο σπίτι και όπως έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες», είχε αναφέρει στο Live News. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρχαν οποιεσδήποτε προσωπικές τριβές μεταξύ τους και μάλιστα στην συνέντευξη που έδωσε ισχυρίστηκε πως είχαν και καλές σχέσεις.

«Ερχόταν, καθόμασταν έξω, πίναμε την μπύρα μας, την πείραζα, με πείραζε, καθόταν κανένα μισάωρο, ξαναπήγαινε στην δουλειά της. Άπειρες φορές, την είχα καλέσει και με φίλους μου που ήμουν», είχε ξεκαθαρίσει ο ενοικιαστής.

Στη συνέχεια ο ενοικιαστής είπε πως με εκείνον που δεν τα πήγαινε καλά η Σταυρούλα ήταν ο αδελφός της. «Με τον αδερφό της ξέρω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά. Τώρα τελευταία ξέρω ότι ο αδερφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά στο σπίτι».

Μάλιστα, τα όσα είπε ο ενοικιαστής για τις τεταμένες σχέσεις των δύο αδελφών επιβεβαιώνεται και από βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει το Live News. Σε αυτό ο αδελφός της Σταυρούλας φαίνεται να μιλά με τη γυναίκα του ενοικιαστή και να μιλά για τα προβλήματα που είχε με την αδελφή του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ωστόσο, ο αδερφός της αγνοούμενης γυναίκας δεν φαίνεται να έπαιξε ρόλο στα όσα έγιναν, καθώς εκείνο το διάστημα νοσηλευόταν αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες το ότι καθυστέρησε πάντως να δηλώσει την εξαφάνιση της 45χρονης.

Η εξαφάνιση

Πριν χαθούν τα ίχνη της, στις 30 Μαΐου 2026, η Σταυρούλα Λεβεντάκη πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Στη συνέχεια έφυγε από το πατρικό της και πλήρωσε έναν εργάτη, για δουλειές που έκανε σε χωράφι της.

Πέρασε από το σπίτι του ενοικιαστή και κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων. Οι ενοικιαστές ανέφεραν πως την είδαν να κρατάει μία σακούλα.

Αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων όπου διαμένει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα.

Το τηλέφωνό της έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Έκτοτε, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν. Οι Αρχές ελέγχουν αν η 45χρονη επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο για τα Χανιά ή αν χάθηκε πριν φτάσει στην στάση.

Οι Αρχές πάντως είναι πεπεισμένες πως αυτή η συνάντησή τους έγινε Σάββατο 30 Μαΐου και όχι Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώ μεγάλο αγκάθι για τις έρευνες παραμένει το γεγονός πως λίγο μετά της 5 απενεργοποιήθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις Αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή της πριν χαθούν τα ίχνη της.