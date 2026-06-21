Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε η σορός της σε χωράφι – Ομολόγησε το έγκλημα ο ενοικιαστής της

Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, μπήκε σήμερα (21.06.2026) το πρωί, καθώς οι αρχές εντόπισαν την σορό της σε χωράφι.

Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της, ο οποίος από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ο νούμερο 1 ύποπτος για την εξαφάνισή της, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr, ομολόγησε το έγκλημα και υπέδειξε το σημείο όπου έθαψε την 45χρονη. Οι αστυνομικοί βρήκαν την σορό της αδικοχαμένης γυναίκας, θαμμένη 5 χλμ μακριά από το σπίτι της, στα Χανιά.

Ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως την χτύπησε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο για το σπίτι το οποίο νοίκιαζε.

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια.

Αν και επιμένει πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν διαφορές για το σπίτι, αυτό το σενάριο φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεσή της, «βλέπουν» προσωπικά ή σεξουαλικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα που έχει συνταράξει τα Χανιά.

Στο σημείο όπου βρέθηκε η 45χρονη έχει σπεύσει ιατροδικαστής που θα εξετάσει τη σορό για να βρει τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της, είναι ήδη υπό κράτηση για υπόθεση ναρκωτικών.

Μετά από πιέσεις που δέχθηκε από τους ερευνητές, εν τέλει ομολόγησε το έγκλημα, βάζοντας τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό της. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 43χρονος προσπάθησε να υποδείξει ως ένοχο για την εξαφάνισή της τον αδελφό της, λέγοντας μάλιστα πως ο ίδιος δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν όμως στο πάτωμα του σπιτιού του, στην τηλεόραση, στην σφουγγαρίστρα και στο αυτοκίνητό του, τον «πρόδωσαν» αμέσως. Ο 43χρονος, από την αρχή θεωρούνταν ο βασικός ύποπτος καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την 45χρονη και κατά τις καταθέσεις του, υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις.

Τα ίχνη της 45χρονης χάθηκαν στα τέλη του Μαΐου με την εξαφάνισή της να δηλώνεται λίγα 24ωρα μετά, από τον αδελφό της.

To άρθρο Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκε η σορός της σε χωράφι – Ομολόγησε το έγκλημα ο ενοικιαστής της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr