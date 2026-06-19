Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βασικός ύποπτος ο ενοικιαστής που αγνοείται – Οι οικογενειακές τριβές και οι σχέσεις με τον αδερφό της

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, η οποία αγνοείται εδώ και 20 μέρες στην Κρήτη. Βασικός ύποπτος είναι ο ενοικιαστής της 45χρονης, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, του οποίου τα ίχνη έχουν επίσης χαθεί.

Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης, ο οποίος έχει καταθέσει περισσότερες από δύο φορές για την εξαφάνιση, καθώς δεν βρίσκεται στο σπίτι του στα Χανιά. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη, πλέον οι Αρχές θεωρούν πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες κιόλας ώρες της εξαφάνισής της.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, δεν είχαν βρεθεί ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του, ωστόσο το γεγονός ότι αγνοείται, τον καθιστά πλέον βασικό ύποπτο.

Μετά την τελευταία κατάθεσή του στην αστυνομία ο ενοικιαστής μπήκε στο αυτοκίνητό του, το πάρκαρε στην περιοχή της Αγιάς Χανίων, περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα από το σπίτι του και άφησε το κινητό του τηλέφωνο ανοιχτό. Τα ίχνη του έχουν χαθεί από το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο ίδιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την 45χρονη πριν την εξαφάνισή της, με την οποία μάλιστα μίλησε. «Εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι για να ηρεμήσουμε όλοι γιατί μας έχει κάνει άνω κάτω», είχε πει στο Live News.

«Παλαιότερα είχαμε αρπαχτεί γιατί ήθελε να μας διώξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ, πότε λέει ψέματα, πότε λέει αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή. Μπήκε στο σπίτι μου, τράβηξε μερικές φωτογραφίες και μου είπε ότι την βασανίζουν η μητέρα της και ο πατέρας της, ότι δεν συνεργάζονται καθόλου», είχε αναφέρει.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πως αυτή η συνάντηση έγινε μία ημέρα πριν και όχι την ημέρα της εξαφάνισης. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες ωστόσο τους είπα πως το υλικό έχει σβηστεί.

«Η Σταυρούλα με πήρε 29 Μαΐου, έτσι το δηλώνω εγώ. Κατά την 1:30 με πήρε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε να έρθει στο σπίτι, στο σπίτι ήρθε 4 και 45. Μου είπε ότι βιάζεται και θέλει να προλάβει το λεωφορείο στις 17:00», είχε πει.

«Με τον αδερφό της ξέρω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά»

Ο ενοικιαστής είχε ισχυριστεί ότι συνάντησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη για 2-3 λεπτά προκειμένου να της δώσει τα χρήματα του ενοικίου. Ανέφερε μάλιστα πως η ίδια «ήταν ήσυχη» και στη συνέχεια χάθηκε από το οπτικό του πεδίο.

«Μπαίνει στο σπίτι, βαστούσε δύο τσάντες. Η μία σακούλα ήταν διάφανη και είχε αυγά. Τα άφησε στο καναπέ, μπήκε στο σπίτι και όπως έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες», είχε αναφέρει στο Live News. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρχαν οποιεσδήποτε προσωπικές τριβές μεταξύ τους και μάλιστα στην συνέντευξη που έδωσε ισχυρίστηκε πως είχαν και καλές σχέσεις.

«Ερχόταν, καθόμασταν έξω, πίναμε την μπύρα μας, την πείραζα, με πείραζε, καθόταν κανένα μισάωρο, ξαναπήγαινε στην δουλειά της. Άπειρες φορές, την είχα καλέσει και με φίλους μου που ήμουν», είχε ξεκαθαρίσει ο ενοικιαστής.

Στη συνέχεια ο ενοικιαστής είπε πως με εκείνον που δεν τα πήγαινε καλά η Σταυρούλα ήταν ο αδελφός της. «Με τον αδερφό της ξέρω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά. Τώρα τελευταία ξέρω ότι ο αδερφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά στο σπίτι».

Μάλιστα, τα όσα είπε ο ενοικιαστής για τις τεταμένες σχέσεις των δύο αδελφών επιβεβαιώνεται και από βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει το Live News. Σε αυτό ο αδελφός της Σταυρούλας φαίνεται να μιλά με τη γυναίκα του ενοικιαστή και να μιλά για τα προβλήματα που είχε με την αδελφή του.

Σύμφωνα με τον αδερφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος μίλησε στο Live News, πρόκειται για πλάνα από τον περασμένο Φεβρουάριο, στα οποία ακούγεται ο ίδιος να μιλάει για την 45χρονη: «Θα πήγαινε στον πατέρα μου… τα πήρε. Τα πήρε από τον πατέρα μου. Πατέρα μου θα της είχε πάρει τόσα λεφτά αυτή. Τα πήρε όλα, πάλι δεν μας έδωσε τίποτα. Δηλαδή τι; Ρεύματα… Κάποια στιγμή μου λέει… δέκα χιλιάδες… Τα ‘χε. Πήρε τη θεία μου από την Αμερική και της έλεγε ότι έχω καταλήξει… και στείλανε λεφτά. Είναι πολύ… Δεν πάει… δεν πάει με τα καλά της. Είναι σε άλλο πλανήτη. Έχει… μας πονάει… Δηλαδή, να φεύγει…».

Ο ενοικιαστής του σπιτιού αναφέρεται επίσης και σε ένα τηλεφώνημα που του είχε κάνει η Σταυρούλα πριν τη συνάντησή τους, κατά το οποίο τον ρώτησε εάν καταγράφουν οι κάμερες.

«Με είχε πάρει η Σταυρούλα, περίπου 10-15 του μήνα, να με ρωτήσει αν καταγράφουν οι κάμερες. Ήθελε να δει κάτι με τους εργάτες, είχαν μάλλον κάποια διαφωνία εκεί πέρα. Είχα πει στον αδερφό της ότι μου ζητάει υλικό και τον ρώτησα για να της το δώσω και μου είπε να μην της το δώσω, γιατί θα μπλέξω, πες της ότι το διέγραψες», τόνισε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ωστόσο, ο αδερφός της αγνοούμενης γυναίκας δεν φαίνεται να έπαιξε ρόλο στα όσα έγιναν, καθώς εκείνο το διάστημα νοσηλευόταν αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες το ότι καθυστέρησε πάντως να δηλώσει την εξαφάνιση της 45χρονης.

Η εξαφάνιση

Πριν χαθούν τα ίχνη της, στις 30 Μαΐου 2026, η Σταυρούλα Λεβεντάκη πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Στη συνέχεια έφυγε από το πατρικό της και πλήρωσε έναν εργάτη, για δουλειές που έκανε σε χωράφι της.

Πέρασε από το σπίτι του ενοικιαστή και κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων. Οι ενοικιαστές ανέφεραν πως την είδαν να κρατάει μία σακούλα.

Αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων όπου διαμένει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα.

Το τηλέφωνό της έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Έκτοτε, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν. Οι Αρχές ελέγχουν αν η 45χρονη επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο για τα Χανιά ή αν χάθηκε πριν φτάσει στην στάση.

Οι Αρχές πάντως είναι πεπεισμένες πως αυτή η συνάντησή τους έγινε Σάββατο 30 Μαΐου και όχι Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώ μεγάλο αγκάθι για τις έρευνες παραμένει το γεγονός πως λίγο μετά της 5 απενεργοποιήθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις Αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή της πριν χαθούν τα ίχνη της.