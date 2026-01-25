Εξαφάνιση Λόρα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από του Ζωγράφου εξετάζουν οι Αρχές

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από του Ζωγράφου εξετάζουν οι Αρχές, όπου ενδεχομένως να εμφανίζεται η εξαφανισμένη Λόρα, που έφυγε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στην Πάτρα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ακόμα ένα βίντεο που δείχνει μια νεαρή, η οποία μοιάζει με το εξαφανισμένο παιδί από την Πάτρα, σε κατάστημα στου Ζωγράφου.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα κορίτσι να μπαίνει σε κατάστημα της περιοχής και να ρωτά τον ιδιοκτήτη πού βρίσκονται οι θυρίδες παραλαβής προϊόντων εταιρείας κούριερ.

Το περιστατικό συνέβη την ημέρα της σφοδρής κακοκαιρίας στην Αθήνα, την Τετάρτη, και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη η κοπέλα μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Στο βίντεο η κοπέλα φορά ένα σκούρο μπουφάν και κουκούλα, κάτι που ωστόσο είναι αναμενόμενο για μια μέρα με έντονη κακοκαιρία.

Οι Αρχές εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό, προσπαθώντας να εξακριβώσουν αν πρόκειται πράγματι για την εξαφανισμένη 16χρονη και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της.