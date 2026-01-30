Εξαφάνιση Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει το εισιτήριο στην Ομόνοια για να φύγει στη Γερμανία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, που σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, έχει φύγει από την Ελλάδα και βρίσκεται στη Γερμανία.

Το Newsitgr φερνει στο φως της δημοσιότητας στο βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η 16χρονη κοπέλα να έχει φτάσει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και να αγοράζει το εισιτήριο με το οποίο θα έφευγε για την Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα.

Όπως βλέπετε στις εικόνες που εξασφαλίσαμε η κοπέλα με γρήγορο βήμα και μόνη της μπαίνει μέσα στο πρακτορείο και πληρώνει προκειμένου να προμηθευτεί το εισιτήριο με το οποίο γύρω στις 5 το απόγευμα θα έφευγε για Γερμανία.



Η κοπέλα φοράει τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία αποβιβάστηκε από το ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου και κινήθηκε προς την Ομόνοια.

Φαίνεται να παρέμεινε μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και μετά να έφυγε.

Το θρίλερ που διαρκεί για 22 ημέρες, με τους γονείς του 16χρονου κοριτσιού να αγωνιούν για το πού βρίσκεται η κόρη τους, ξεκίνησε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου.

Η κοπέλα προφασιζόμενη ότι θα πήγαινε στο σχολείο της, μπήκε σε ένα ταξί και από το Ρίο της Πάτρας κινήθηκε με προορισμό την Αθήνα. Έφτασε γύρω στις 10:10 το πρωί εκείνης της ημέρας στην περιοχή του Ζωγράφου και αποβιβάστηκε απέναντι από το νοσοκομείο “Παίδων”.

Αφού πλήρωσε τον οδηγό του ταξί, στη συνέχεια κινήθηκε στην Μικράς Ασίας αναζητώντας καταστήματα προκειμένου να πουλήσει κοσμήματα τα οποία είχε πάρει από το σπίτι της.

Δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια, μπήκε σε ένα άλλο ταξί με το οποίο κινήθηκε προς την Ομόνοια. Εκεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, φέρεται να έβγαλε εισιτήριο για τη Γερμανία και να ταξίδεψε μετά από λίγες ώρες στην Φρανκφούρτη.

Όπως αποδεικνύεται στο “κόλπο” της εξαφάνισής της, που έστησε η Λόρα, δεν υπήρξε κάποιος συνεργός όπου να την βοήθησε στις κινήσεις της για να φύγει τόσο από το σπίτι της όσο και από τη χώρα.

Πλέον οι άντρες της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση βρίσκονται σε συνεννόηση και σε άμεση συνεργασία με τους συναδέλφους τους στη Γερμανία προκειμένου να δοθεί τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης.

