Εξαφάνιση Λόρα: Ανοίγει η ακτίνα των ερευνών για τον εντοπισμό της 16χρονης – Τα νέα δεδομένα και τα χαμένη ίχνη των τελευταίων ημερών

Την ίδια ώρα που οι γονείς της Λόρα δεν αναγνώρισαν την κόρη τους στις φωτογραφίες που τράβηξε ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη, οι αστυνομικοί αναδιομορφώνουν πλέον τις έρευνές τους καθώς η ανήλικη κοπέλα από την Πάτρα έχει να δώσει ίχνη ζωής από το πρωί της 10ης Ιανουαρίου.

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα και με απρόοπτες καταστάσεις εξελίσσεται η υπόθεση με τη φυγή του κοριτσιού από το Ρίο της Πάτρας. Η ανήλικη που απ’ ότι φαίνεται είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια και πριν καιρό την εξαφάνισή της, την τελευταία φορά που έδωσε επιβεβαιωμένα ίχνη ζωής ήταν το πρωί του περασμένου Σαββάτου όπου η 16χρονη πήγε σε κοσμηματοπωλείο του Ζωγράφου με σκοπό να πουλήσει κάποια κοσμήματα.

Οι μαρτυρίες επιχειρηματία από τη Βάρη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μία κοπέλα που έμοιαζε πολύ με την ανήλικη επισκέφθηκε χθες δύο φορές το κατάστημά του δεν επιβεβαιώθηκαν με αποτέλεσμα η αγωνία για τον εντοπισμό της Λόρα να γίνεται εντονότερη.

Αν και το σημείο κλειδί ήταν και παραμένει η περιοχή του Ζωγράφου όπου το παιδί κινούνταν για τρεις συνεχόμενες μέρες, τις τελευταίες ώρες οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε άλλα σημεία της Αττικής ενώ έλεγχοι γίνονται και θα γίνουν σε αεροδρόμια, λιμάνια και σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς με τα οποία μπορεί να ταξίδεψε τα τελευταία 24ωρα η 16χρονη.

Όπως φαίνεται, ο σχεδιασμός της ανήλικης άλλαξε από το μεσημέρι της 10ης Ιανουαρίου όπου εντοπίστηκε για τελευταία φορά από κάμερα σε περιοχή του Ζωγράφου. Έκτοτε εκτιμάται ότι η κοπέλα ίσως κρύφτηκε σε κάποιο σπίτι και βρίσκεται σε επικοινωνία με άτομο, το οποίο την καθοδηγεί.

Ωστόσο, όσο περνούν οι μέρες το παραπάνω σενάριο αποδυναμώνεται καθώς η κοπέλα σε περίπτωση που δεν μένει με άλλο άτομο έπρεπε να βγει εκτός σπιτιού, προκειμένου να προχωρήσει στην αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Έτσι δεν αποκλείεται μετά τη δημοσιότητα που έχει πάρει η υπόθεσή της η 16χρονη να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου με ακόμα περισσότερο καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ή να έχει φύγει από τη συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας και να βρίσκεται εκτός Αττικής.