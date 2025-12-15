Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Ελπίζουμε σε κάποιο θετικό νέο» λέει ο πατέρας του 33χρονου

«Ελπίζουμε σε κάποιο θετικό νέο» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί από την περασμένη Κυριακή στα Χανιά της Κρήτης.

Για όγδοη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Κυριακή (07.12.2025) στην Κρήτη, χωρίς ως τώρα να έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του από τις Αρχές.

Η οικογένεια περνά αγωνιώδεις στιγμές, καθώς ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πατέρα του λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή του πως δεν αισθανόταν καλά, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στη περιοχή Αποκόρωνα έξω από τα Χανιά. Οι οικείοι ελπίζουν σε ένα θετικό νέο, αλλά η αγωνία παραμένει.

«Η κατάσταση παραμένει ίδια, δεν έχει προκύψει κάτι καινούργιο. Ελπίζουμε σε κάποιο θετικό νέο», λέει ο πατέρας του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε Ηράκλειο και Χανιά, με τη συνδρομή αστυνομίας, Πυροσβεστικής, ΕΜΑΚ και drone, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος του 33χρονου.

