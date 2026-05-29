Εξαφάνιση ανήλικης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αθήνα – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός σήμανε σήμερα Παρασκευή (29.05.2026) για την εξαφάνιση ανήλικης με καταγωγή από τη Συρία, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στο κέντρο της Αθήνας.

Η εξαφάνιση της ανήλικης Αμίνα Καλίλ σημειώθηκε χτες Πέμπτη το μεσημέρι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 28/05/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας, η Αμίνα (ον) Καλίλ (επ), 15 ετών, από την Συρία.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 29/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αμίνα (ον) Καλίλ (επ) έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app