Εξάρχεια: Χειροπέδες σε 45χρονο Ιρανό που έστηνε καρτέρι σε γυναίκες και αυνανιζόταν – Τον ακινητοποίησαν κάτοικοι

Στα χέρια της Ασφάλειας Εξαρχείων, έπεσε 45χρονος Ιρανός ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ο αλλοδαπός, έστηνε καρτέρι στα στενά των Εξαρχείων, παραμόνευε και μόλις έβλεπε ανυποψίαστες γυναίκες, κατέβαζε το φερμουάρ του παντελονιού του και αυνανιζόταν.

Οι πληροφορίες του newsit.gr λένε ότι για μήνες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Εξαρχείων, με οδηγό τις περιγραφές των γυναικών, τον αναζητούσαν, όμως ο ίδιος κατάφερνε τελευταία στιγμή να ξεγλιστράει από τα νύχια των διωκτών του. Αφορμή για να πέσει στη φάκα των αρχών, ήταν ένα μπαράζ διαστροφικών επιθέσεων που έκανε το τριήμερο της 2ας μέχρι την 4η Φεβρουαρίου σε συγκεκριμένο στενό της περιοχής στην οδό Ιουστινιανού.

Τρεις γυναίκες θύματα τον είδαν στην πρώτη περίπτωση στις 2 Φεβρουαρίου, να έχει ξεκουμπώσει το παντελόνι του και να αυνανίζεται και μάλιστα μέρα – μεσημέρι έξω από ένα παράθυρο ημιώροφου. Η δεύτερη έγινε στις 3 Φεβρουαρίου επί της οδού Πλαπούτα και εντελώς συμπτωματικά, θύμα του υπήρξε η αδερφή της πρώτης κοπέλας.

Το τρίτο περιστατικό έγινε στις 4 Φεβρουαρίου και πάλι στην οδό Πλαπούτα, που παραμόνευε εφαρμόζοντας το ίδιο modus ανωμαλίας. Την Πέμπτη, ξαναχτύπησε και πάλι στην ίδια περιοχή και όταν το θύμα του άρχισε να φωνάζει, κάτοικοι της περιοχής, όρμησαν πάνω του και τον «συνέλαβαν».

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε πως ο συγκεκριμένος άντρας με καταγωγή από το Ιράν είναι αγνώστου διαμονής, δεν έχει πάνω του χαρτιά, θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος καθώς σε κάθε επίθεση κουβαλούσε στην ζώνη του ένα τεράστιο μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών με λάμα μήκους 8 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

