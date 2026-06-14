Εξάρχεια: Πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά εξετάζουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία του 35χρονου

Τους δράστες της άγριας δολοφονίας του 35χρονου αραβικής καταγωγής το βράδυ του Σαββάτου (13.06.2026) στα Εξάρχεια αναζητούν οι αρχές.

Η δολοφονία στα Εξάρχεια έγινε στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της περιοχής.

Ένας 35χρονος άνδρας αραβικής καταγωγής βρέθηκε νεκρός στα σκαλιά του σημείου, έχοντας δεχθεί πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως άκουσαν πυροβολισμούς, με την αστυνομία να φτάνει άμεσα στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ στο σημείο συλλέχθηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να σχετίζεται με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, θεωρούν πιθανό το θύμα να είχε προηγουμένως καταδιωχθεί από έναν ή περισσότερους δράστες, πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.